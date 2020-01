World Music Central presents the Top 20 World Music Albums of 2019 selected by our staff. Our favorites include the best 20 overall and best regional albums.

Best 20 World Music Albums of 2020 in alphabetical order:

Afrosideral – El Olimpo de los Orishas – Wonderwheel Recordings

Bassekou Kouyate and Ngoni Ba – Miri – Out Here Records

Carlos de Jacoba – Alpaca Real – Alitare Music

Chick Corea and The Spanish Heart Band – Antidote – Concord Jazz

Cimarrón – Orinoco – Cimarrón Records

Clark Tenakhongva, Gary Stroutsos and Matthew Nelson – Ongtupqa Sacred Music of the Hopi Tribe – ARC Music

Dancas Ocultas – Dentro Desse Mar – Galileo Music

Habib Koite – Kharifa – Contre Jour

Kayhan Kalhor, Rembrandt Frerichs, Tony Overwater and Vinsent Planjer – It’s Still Autumn – Challenge Records International

Kel Assouf – Black Tenere – Glitterbeat

Kiki Valera – Vivencias en Clave Cubana – Origin Records

Mara Aranda – Sefarad en el corazon de Turquia – Mara Aranda

Mary Ann Kennedy – Glaschu Home Town Love Song – ARC Music

Nusrat Fateh Ali Khan – Live at WOMAD 1985 – Real World Records

Porangui – Porangui – Sol Creation Records

Roberto Fonseca – Yesun – Mack Avenue

Santana – Africa Speaks – Concord Records

The Gloaming – 3 – Real World Records

Tui – Pretty Little Mister – independent release

Vitto Meirelles – Da Hora – Cooking Vinyl

Best African Album

Bassekou Kouyate and Ngoni Ba – Miri – Out Here Records

Best Asian Album

Apichat Pakwan – Esantronics – Animist Records

Best Celtic Album

Flook – Ancora – Flatfish Records

Best European Album

Juan José Robles – In-Quietud – Juan José Robles

Best Flamenco Album

Carlos de Jacoba – Alpaca Real – Alitare Music

Best Latin American Album

Kiki Valera – Vivencias en Clave Cubana – Origin Records

Best Middle Eastern Album

Kayhan Kalhor, Rembrandt Frerichs, Tony Overwater and Vinsent Planjer – It’s Still Autumn – Challenge Records International

Best North American Album

Tui – Pretty Little Mister – independent release

Best World Fusion Album

Chick Corea and The Spanish Heart Band – Antidote – Concord Jazz