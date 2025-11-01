The album cover for La Noche by Radio Tarifa features a painting dominated by black and gold brushstrokes with hints of red. The dynamic figure at the center is set against a beige grid-like background. The left side displays the text “RADIO TARIFA” and “LA NOCHE” in bold white and orange lettering on a solid black panel.
Radio Tarifa Takes the Number One Spot on Transglobal World Music Chart for November 2025

La Noche by Spain’s Radio Tarifa has landed at #1 on Transglobal World Music Chart for the month of November 2025. Read more about this album: Radio Tarifa Lights The Dark On ‘La noche’.

November 2025 Chart

  1. Radio Tarifa – La Noche – Buda Musique
  2. Cheikh Lô – Maame – World Circuit
  3. Guitari Baro – Guitari Baro – Chrysalis Global
  4. Saha Gnawa – Saha Gnawa – Pique-Nique Recordings
  5. Cerys Hafana – Angel – Tak:til / Glitterbeat
  6. Africa Express – Africa Express Presents… Bahidorá – World Circuit
  7. The Good Ones – Rwanda Sings with Strings – Glitterbeat
  8. Hawa & Kassé Mady Diabaté – Toumaro – One World
  9. Meklit – A Piece of Infinity – Smithsonian Folkways
  10. Mustafa Said & Asil Ensemble – Maqam Pilgrims – Mapamundi Musica
  11. Tania Saleh – Fragile – Tantune
  12. BaianaSystem – O Mundo Dá Voltas – Máquina de Louco
  13. Le Vent du Nord – Voisinages – La Compagnie du Nord
  14. Divanhana – Radio Sevdah – CPL-Music / CPL-Musicgroup
  15. Mádé Kuti – Chapter 1: Where Does Happiness Come From? – LegacyPlus
  16. Las Panteras – Hasta Cuándo – Karu Prod / Absilone
  17. Alaa Zouiten – Aficionado: Flamenco Moro – Alaa Zouiten
  18. Mahotella Queens – Buya Buya: Come Back – Umsakazo
  19. Burhan Öçal, Jamaaladeen Tacuma, The Trakya All Stars – Trakya Funk – Gülbaba / Omni Sound
  20. Meral Polat – Meydan – W.E.R.F.
  21. Mandé Sila – Live @ Levon Helm – Contre-Jour
  22. Mulatu Astatke – Mulatu Plays Mulatu – Strut
  23. Voces del Bullerengue – #Anónimas&Resilientes – Chaco World Music
  24. Anna Sato × Toshiyuki Sasaki – Life Goes On – Primitive Voice
  25. L’Antidote – L’Antidote – Ponderosa Music
  26. Lívia Mattos – Verve – YB Music
  27. Loko Gasy – Mifankatiava – AudioMaze
  28. Da Lata – Edge of Blue – Da Lata Music
  29. Tribeqa – Sumu – Underdog
  30. Gidiki – Planinata – Gidiki
  31. Amira Kheir – Black Diamonds – Contro Cultura Music / Sterns Music
  32. Saodaj – Lodèr la Vi – Buda Musique
  33. Värttinä – Kyly – Rockadillo
  34. Kokoroko – Tuff Times Never Last – Brownswood Recordings
  35. Davide Ambrogio – Mater Nullius – Viavox Production
  36. Paul Grabowsky & Mindy Meng Wang – Between Dreams – Besant Hall
  37. Ahmed Mukhtar and Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra – ARC Music
  38. Bonbon Vodou – Epopée Métèque – Heavenly Sweetness
  39. Duo Ruut – Ilmateade – Duo Ruut
  40. Various Artists – Musique Inuit / Inuit Music – Ocora-Radio France

