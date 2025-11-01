Radio Tarifa Takes the Number One Spot on Transglobal World Music Chart for November 2025

La Noche by Spain’s Radio Tarifa has landed at #1 on Transglobal World Music Chart for the month of November 2025. Read more about this album: Radio Tarifa Lights The Dark On ‘La noche’.
November 2025 Chart
- Radio Tarifa – La Noche – Buda Musique
- Cheikh Lô – Maame – World Circuit
- Guitari Baro – Guitari Baro – Chrysalis Global
- Saha Gnawa – Saha Gnawa – Pique-Nique Recordings
- Cerys Hafana – Angel – Tak:til / Glitterbeat
- Africa Express – Africa Express Presents… Bahidorá – World Circuit
- The Good Ones – Rwanda Sings with Strings – Glitterbeat
- Hawa & Kassé Mady Diabaté – Toumaro – One World
- Meklit – A Piece of Infinity – Smithsonian Folkways
- Mustafa Said & Asil Ensemble – Maqam Pilgrims – Mapamundi Musica
- Tania Saleh – Fragile – Tantune
- BaianaSystem – O Mundo Dá Voltas – Máquina de Louco
- Le Vent du Nord – Voisinages – La Compagnie du Nord
- Divanhana – Radio Sevdah – CPL-Music / CPL-Musicgroup
- Mádé Kuti – Chapter 1: Where Does Happiness Come From? – LegacyPlus
- Las Panteras – Hasta Cuándo – Karu Prod / Absilone
- Alaa Zouiten – Aficionado: Flamenco Moro – Alaa Zouiten
- Mahotella Queens – Buya Buya: Come Back – Umsakazo
- Burhan Öçal, Jamaaladeen Tacuma, The Trakya All Stars – Trakya Funk – Gülbaba / Omni Sound
- Meral Polat – Meydan – W.E.R.F.
- Mandé Sila – Live @ Levon Helm – Contre-Jour
- Mulatu Astatke – Mulatu Plays Mulatu – Strut
- Voces del Bullerengue – #Anónimas&Resilientes – Chaco World Music
- Anna Sato × Toshiyuki Sasaki – Life Goes On – Primitive Voice
- L’Antidote – L’Antidote – Ponderosa Music
- Lívia Mattos – Verve – YB Music
- Loko Gasy – Mifankatiava – AudioMaze
- Da Lata – Edge of Blue – Da Lata Music
- Tribeqa – Sumu – Underdog
- Gidiki – Planinata – Gidiki
- Amira Kheir – Black Diamonds – Contro Cultura Music / Sterns Music
- Saodaj – Lodèr la Vi – Buda Musique
- Värttinä – Kyly – Rockadillo
- Kokoroko – Tuff Times Never Last – Brownswood Recordings
- Davide Ambrogio – Mater Nullius – Viavox Production
- Paul Grabowsky & Mindy Meng Wang – Between Dreams – Besant Hall
- Ahmed Mukhtar and Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra – ARC Music
- Bonbon Vodou – Epopée Métèque – Heavenly Sweetness
- Duo Ruut – Ilmateade – Duo Ruut
- Various Artists – Musique Inuit / Inuit Music – Ocora-Radio France
More information about the chart: transglobalwmc.com