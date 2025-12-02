Tamburreddhu Beats Bring Festival Energy Back To Salento

The Tam Tam Tamburreddhu Festival returns to Salento, Puglia, from 4 to 8 December 2025 for its tenth edition, dedicated to the region’s emblematic percussion instrument, “lu tamburreddhu.”
The event is promoted by Arra Produzioni Mediterranee under the artistic direction of Claudio “Cavallo” Giagnotti. Teatro Astragali supports the festival, with partnership from Associazione Core de Villani, Mascarimirì, Biagio Panico, Pipa Bar, Castello di Tutino, and Cantiere.
the artist list includes: EM, Ronda Elettrica, Paranza Madonna di Bagnu, Giocondo Picariello, Salvatore De Vivo, Rocco Zambiano, Claudio Cavallo, Salvatore Rizzello, Giorgio Doveri, Francesco Denaro, Francesco Mancini, Rino Locantore, Gabriele Martino, Fiore Maggiulli, Anna Cinzia Villani, Claudio Cavallo (Mascarimirì), Gioachino De Filippo, Katia Giagnotti, Giancarlo Paglialunga, Ieu Te Cantu Lu Cuccurucu, Sasa De Giuseppe, Alessandro Schito “Scarpina.”