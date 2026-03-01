Neba Solo & Benogo Diakité - A Djinn and a Hunter Went Walking. A photo of the two artists outdoors holding their musical instruments.
Mali Duo Neba Solo and Benego Diakité Tops March 2026 Transglobal World Music Chart

World Music Central News Room March 1, 2026 No Comments

Neba Solo and Benego Diakité have reached No. 1 on the Transglobal World Music Chart for March 2026 with A Djinn and a Hunter Went Walking.

The CD edition includes two discs featuring Solo on balafon and Diakité on donso ngoni, also known as a hunter’s harp. First, disc one combines their acoustic instrumentals with vocals and percussion, plus subtle additions of Mellotron, guitar, and strings. Then, disc two presents the duo’s original performances in an unadorned format.

The second disc was recorded in a Bamako garden under a mango tree after sunset. Crickets remain audible during the quieter passages.

March 2026 Chart

  1. Neba Solo & Benego Diakité – A Djinn and a Hunter Went Walking – Nonesuch
  2. Canzoniere Grecanico Salentino – Il Mito – Ponderosa Music
  3. Stelios Petrakis – Lyric / Lyrikon – Buda Musique
  4. Altın Gün – Garip – Glitterbeat
  5. Catrin Finch – Notes to Self – Bendigedig
  6. Tuuletar – Maammo – Nordic Notes / CPL-Musicgroup
  7. Monoswezi – Moyo – Parallell
  8. Constantinople: Kiya Tabassian, Ablaye Cissoko, Patrick Graham – Estuaire – Ma Case
  9. Raül Refree & Maria Mazzotta – San Paolo di Galatina – Galileo Music Communication
  10. Syran Mbenza – Rumba Africa – Hysa Productions
  11. Crossing: Petit Solo Diabaté | Nino Martella | Marco Schiavone – The Path Between Us – Circular Music
  12. Noura Mint Seymali – Yenbett – Glitterbeat
  13. Leo Middea – Notícias de Puglia – Agogo
  14. Las Hermanas Caronni – El Espacio del Tiempo – Les Grands Fleuves
  15. Mama Sissoko – Diamond Fingers – One World
  16. Either/Orchestra & Ethiopian Guests – Éthiopiques 32: Nalbandian l’Éthiopien / The Ethiopian – Buda Musique
  17. Antibalas – Hourglass – Daptone
  18. V.A. – Léve Léve: São Tomé & Príncipe Sounds 70s-80s Vol.2 – Bongo Joe
  19. Nusantara Beat – Nusantara Beat – Glitterbeat
  20. BashElán – Titkon – Fonó
  21. Kunbe – Fanga – Adjololo
  22. Lamia Yared & Efrén López – From Minho to Euphrates – Worlds Within Worlds
  23. Ana Crismán Arpa Flamenca – Arpaora – Andalouse Alhambra
  24. Kairos Collective – Mulciber – TouMilou
  25. Ranil y Su Conjunto Tropical – Galaxia Tropical – Analog Africa
  26. Cristina Branco – Mulheres de Abril – Locomotiva Azul
  27. Muluken Mèllèssè – Éthiopiques 31 – Buda Musique
  28. Vigad – Tri, i – Fonó
  29. Gangbé Brass Band – From Ouidah to Another World – Salt’n Ginger
  30. Omar Sosa – Sendas – Otá
  31. Amadou & Mariam – L’Amour à la Folie – Because Music
  32. Hersi Matmuja & Jacopo Conoci – Lum – Maladisco
  33. Eric Bibb – One Mississippi – Repute / Proper
  34. Nuevos Ríos – Nuevos Ríos – ZZK
  35. Yilian Cañizares – Vitamina Y – Planeta Y
  36. Wesli – Makaya – WUP
  37. Nilza Costa – Cantigas – Brutture Moderne
  38. Cheikh Lô – Maame – World Circuit
  39. Bamako Airlines – Volume III – Bamako Airlines
  40. Hami Hamoo – Siya – Accords Croisés / Pias

More information at transglobalwmc.com

World Music Central News Room

World music news from the editors at World Music Central
