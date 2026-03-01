Mali Duo Neba Solo and Benego Diakité Tops March 2026 Transglobal World Music Chart

Neba Solo and Benego Diakité have reached No. 1 on the Transglobal World Music Chart for March 2026 with A Djinn and a Hunter Went Walking.
The CD edition includes two discs featuring Solo on balafon and Diakité on donso ngoni, also known as a hunter’s harp. First, disc one combines their acoustic instrumentals with vocals and percussion, plus subtle additions of Mellotron, guitar, and strings. Then, disc two presents the duo’s original performances in an unadorned format.
The second disc was recorded in a Bamako garden under a mango tree after sunset. Crickets remain audible during the quieter passages.
March 2026 Chart
- Neba Solo & Benego Diakité – A Djinn and a Hunter Went Walking – Nonesuch
- Canzoniere Grecanico Salentino – Il Mito – Ponderosa Music
- Stelios Petrakis – Lyric / Lyrikon – Buda Musique
- Altın Gün – Garip – Glitterbeat
- Catrin Finch – Notes to Self – Bendigedig
- Tuuletar – Maammo – Nordic Notes / CPL-Musicgroup
- Monoswezi – Moyo – Parallell
- Constantinople: Kiya Tabassian, Ablaye Cissoko, Patrick Graham – Estuaire – Ma Case
- Raül Refree & Maria Mazzotta – San Paolo di Galatina – Galileo Music Communication
- Syran Mbenza – Rumba Africa – Hysa Productions
- Crossing: Petit Solo Diabaté | Nino Martella | Marco Schiavone – The Path Between Us – Circular Music
- Noura Mint Seymali – Yenbett – Glitterbeat
- Leo Middea – Notícias de Puglia – Agogo
- Las Hermanas Caronni – El Espacio del Tiempo – Les Grands Fleuves
- Mama Sissoko – Diamond Fingers – One World
- Either/Orchestra & Ethiopian Guests – Éthiopiques 32: Nalbandian l’Éthiopien / The Ethiopian – Buda Musique
- Antibalas – Hourglass – Daptone
- V.A. – Léve Léve: São Tomé & Príncipe Sounds 70s-80s Vol.2 – Bongo Joe
- Nusantara Beat – Nusantara Beat – Glitterbeat
- BashElán – Titkon – Fonó
- Kunbe – Fanga – Adjololo
- Lamia Yared & Efrén López – From Minho to Euphrates – Worlds Within Worlds
- Ana Crismán Arpa Flamenca – Arpaora – Andalouse Alhambra
- Kairos Collective – Mulciber – TouMilou
- Ranil y Su Conjunto Tropical – Galaxia Tropical – Analog Africa
- Cristina Branco – Mulheres de Abril – Locomotiva Azul
- Muluken Mèllèssè – Éthiopiques 31 – Buda Musique
- Vigad – Tri, i – Fonó
- Gangbé Brass Band – From Ouidah to Another World – Salt’n Ginger
- Omar Sosa – Sendas – Otá
- Amadou & Mariam – L’Amour à la Folie – Because Music
- Hersi Matmuja & Jacopo Conoci – Lum – Maladisco
- Eric Bibb – One Mississippi – Repute / Proper
- Nuevos Ríos – Nuevos Ríos – ZZK
- Yilian Cañizares – Vitamina Y – Planeta Y
- Wesli – Makaya – WUP
- Nilza Costa – Cantigas – Brutture Moderne
- Cheikh Lô – Maame – World Circuit
- Bamako Airlines – Volume III – Bamako Airlines
- Hami Hamoo – Siya – Accords Croisés / Pias
More information at transglobalwmc.com