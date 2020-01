Artist Profiles: Elba Ramalho

Elba Ramalho

Elba Ramalho was born on August 17, 1951 in Conceição, in the state of Paraíba, Brazil. Elba began to get involved with performing arts influenced by her father, a musician. Growing up in northeastern Brazil, she soon learned rhythms such as baião, maracatu, xote, frevo, pastoril, caboclinhos and forró, all very popular and traditional in that region.

Elba Ramalho began her musical career playing drums in the all-female ensemble “As Brasas.”

Elba is one of the greatest artists of Brazil. Her shows cover all audiences in large theaters, arenas, jazz festivals, forró festivals, carnivals, and rock festivals.

She has won various Latin Grammys and Awards of Brazilian Music.

Discography:

Ave de prata (Epic, 1979)

Capim do vale (Epic, 1980)

Elba (Epic, 1981)

Alegria (Ariola, 1982)

Coração brasileiro (Ariola, 1983)

Fogo na mistura (Ariola, 1984)

Do jeito que a gente gosta (Ariola, 1985)

Remexer (Ariola, 1986)

Elba (Ariola, 1987)

Fruto (Ariola, 1988)

Popular brasileira (Ariola, 1989)

Ao vivo (Ariola, 1990)

Felicidade urgente (Ariola, 1991)

Encanto (Ariola, 1992)

Devora-me (Ariola, 1993)

Paisagem (BMG, 1995)

Leão do Norte (BMG, 1996)

Grande encontro (BMG, 1996)

Grande encontro 2 (BMG, 1997)

Baioque, RCA, 1997)

Flor da Paraíba (BMG, 1998)

Solar (BMG , 1999)

O grande encontro 3 (BMG, 2000)

Cirandeira (BMG, 2001)

Elba canta Luiz (BMG, 2002)

Elba ao vivo (BMG, 2003)

Elba e Dominguinhos ao vivo (BMG, 2005)

Qual o Assunto Que Mais Lhe Interessa? (Ramax, 2007)

Balaio de Amor (Biscoito Fino, 2009)

Marco Zero Ao Vivo (Biscoito Fino, 2010)

Vambora Lá Dançar ‎(Sala De Som Records, 2013)

Do Meu Olhar Pra Fora ‎(Coqueiro Verde, 2015)

Cordas, Gonzaga E Afins ‎(Coqueiro Verde, 2015)

O Grande Encontro 20 Anos (Sony Music, 2016)

O Ouro Do Pó Da Estrada (Deck, 2019)